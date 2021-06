Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo pousse un coup de gueule sur l'arrivée d'Hakimi !

Publié le 27 juin 2021 à 9h45 par La rédaction

Alors que l'officialisation de l'arrivée d'Achraf Hakimi devrait se faire dans les prochaines heures, son transfert ne fait pas l'unanimité. Pour le journaliste Daniel Riolo, le PSG surpaye une fois de plus un joueur.

Achraf Hamiki devrait bientôt s'engager avec le PSG et amener avec lui de nouveaux débats. Avec cette nouvelle recrue, le Paris Saint-Germain enregistrerait un renfort de taille après la signature libre de Georginio Wijnaldum et la future arrivée de Gianluigi Donnarumma. En ce qui concerne Hakimi, cela ne devrait plus être qu'une question de temps. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, la transaction s’élèvera à 70M€ pour le transfert du joueur en provenance de l'Inter Milan. De son côté, le journal L'Équipe a confirmé que la visite médicale du Marocain devrait avoir lieu en début de semaine. Malgré ce renfort de poids, le journaliste Daniel Riolo lui, grince des dents.

«C’est surpayé dans le contexte actuel, c’est aberrant !»