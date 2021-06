Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va faire une annonce fracassante à Umtiti !

Publié le 27 juin 2021 à 9h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti ne serait plus du tout désiré par sa direction. Dans cette optique, Joan Laporta aurait programmé un rendez-vous avec le défenseur français pour lui expliquer qu'il doit accepter de baisser son salaire pour pouvoir changer de club.

Arrivé de l'OL à l'été 2016, Samuel Umtiti pourrait partir après cinq années passées au FC Barcelone. Fortement handicapé par son genou depuis le sacre des Bleus à la Coupe du Monde 2018, l'international français n'y est plus du tout et peine à emmagasiner du temps de jeu. Une situation qui aurait poussé le FC Barcelone a prendre une décision radicale en ce qui concerne Samuel Umtiti.

Une rencontre au sommet imminente entre Laporta et Umtiti ?