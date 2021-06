Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler pourrait débloquer le prochain transfert de Leonardo !

Publié le 27 juin 2021 à 10h15 par A.M.

Visiblement dans le coup pour recruter Joaquin Correa, le PSG envisagerait d'inclure Rafinha dans l'opération. Mais la Lazio pourrait bien réclamer Julian Draxler.

En ce début de mercato, le Paris Saint-Germain n'a pas chômé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les positions entre l'Inter de le PSG se sont rapprochées ces derniers au sujet du transfert d'Achraf Hakimi qui devrait bel et bien être un nouveau joueur du PSG. L'international marocain sera donc la troisième recrue estivale du club parisien après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma dont l'officialisation est imminente. Mais Leonardo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et s'intéresserait notamment à Joaquin Correa.

La Lazio pourrait réclamer Draxler en échange de Correa