Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle grosse opération envisagée par Laporta ?

Publié le 27 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que Jordi Alba pourrait quitter le FC Barcelone cet été, Joan Laporta aurait trouvé le successeur du latéral gauche avec José Gayà. Néanmoins, Valence ne compterait pas laisser filer son capitaine comme cela. Ainsi, le président catalan serait prêt à inclure quelques joueurs dans la transaction pour s'attacher les services de l'Espagnol.

Après avoir frappé un très grand coup sur le marché des transfert avec déjà quatre recrues, Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson, le FC Barcelone pourrait bien voir quelques joueurs quitter le club cet été. N’étant plus vraiment désiré par Ronald Koeman, Jordi Alba se retrouverait ainsi sur le départ. Malgré son contrat qui le lie avec le Barça jusqu’en juin 2024, le latéral gauche de 32 ans pourrait voir son avenir ailleurs qu’en Catalogne. Conscient de cela, Joan Laporta se serait déjà mis sur la piste du successeur de Jordi Alba et José Gayà semble être la priorité. Néanmoins, Valence ne compterait pas laisser partir son capitaine comme cela. Ainsi, afin de convaincre les dirigeants des Chotos , les Blaugrana pourraient inclure des joueurs comme Carles Aleñá et Martin Braithwaite dans la transaction. Et deux nouvelles options viendraient s’ajouter à la liste de Joan Laporta.

Valence apprécie aussi Junior Firpo et Álex Collado