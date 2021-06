Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà en danger pour la succession de Mandanda ?

Publié le 27 juin 2021 à 10h10 par La rédaction

Cherchant à apporter un peu de concurrence à Steve Mandanda, l'OM s'intéresserait à Pau Lopez. Mais le club phocéen ne serait clairement pas seul sur le dossier.

L’OM a prévu de grandes choses pour le prochain mercato estival. Le club phocéen serait très proche d’enregistrer les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente. Mais Pablo Longoria ne devrait pas arrêter son travail là, Frank McCourt ayant annoncé il y a quelques jours le recrutement de 12 joueurs cet été. Par conséquent, le président de l’OM aurait encore du boulot, notamment sur certaines demandes de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin voudrait apporter un peu de concurrence à Steve Mandanda la saison prochaine. Par conséquent, il voudrait voir un nouveau gardien intégrer l’effectif olympien. Pablo Longoria aurait donc jeté son dévolu sur Pau Lopez. Mais le pensionnaire de Ligue 1 ne serait clairement pas seul sur le dossier.

Trois autres clubs également sur Pau Lopez