Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout n’est pas perdu pour ce crack portugais !

Publié le 27 juin 2021 à 7h45 par A.C.

Pour doubler le poste de latéral gauche, Pablo Longoria aurait coché le nom de Nuno Tavares de Benfica.

Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité le 7 mars dernier sur le10sport.com, Jordan Amavi a fini par prolonger son contrat. Il est désormais lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025, mais il devrait vraisemblablement voir un concurrent venir le talonner la saison prochaine. Si La Provence annonce que Yuto Nagatomo pourrait finalement rester, Pablo Longoria aurait activé une piste au Portugal. Elle mènerait à Nuno Tavares, latéral gauche de seulement 21 ans, annoncé comme l’une des nouvelles pépites du football portugais.

Le Napoli prêt à jeter l’éponge pour Nuno Tavares