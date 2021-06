Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 juin 2021 à 13h15 par A.D.

En grande difficulté sur le plan financier, le Real Madrid aurait décidé de ne recruter qu'un seul joueur cet été : Kylian Mbappé. Et pour avoir les moyens d'arracher le champion du monde français au PSG, le club merengue compterait sacrifier plusieurs joueurs, et notamment Mariano Diaz, Luka Jovic, Dani Ceballos et Brahim Diaz.

Malgré son échec à l'été 2017, le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Kylian Mbappé. Alors que l'attaquant français sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Florentino Pérez serait on ne peut plus déterminé à le recruter lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, comme l'a précisé Marca , le président du Real Madrid ne compterait pas s'offrir un autre joueur cet été. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, le club emmené par Carlo Ancelotti serait prêt à tous les sacrifices.

Une opération dégraissage du Real Madrid pour Mbappé ?