Mercato - Real Madrid : Une solution enfin trouvée pour ce flop à 60M€ ?

Publié le 27 juin 2021 à 0h30 par A.C.

Pas dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Luka Jovic pourrait connaitre un troisième club en trois ans.

C’est un secret de Polichinelle, Florentino Pérez a toujours rêvé de Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le président du Real Madrid semble persuadé que le moment est venu de passer à l’action... mais un transfert de Mbappé n’est pas si facile ! A Madrid, on aurait donc l’intention de vendre en masse, afin de faire de la place à la star du PSG. Cela a commencé avec le départ de Sergio Ramos et pourrait se poursuivre avec Raphaël Varane ou encore Gareth Bale.

Jovic se rapproche de Milan !