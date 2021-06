Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti a tranché pour l'avenir d'Odegaard !

Publié le 26 juin 2021 à 22h30 par La rédaction

Prêté à Arsenal en seconde partie de saison, Martin Odegaard va faire son retour au Real Madrid cet été. Carlo Ancelotti, emballé par le profil du Norvégien, pourrait tenter de le relancer.

Six ans après avoir quitté le Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait son retour dans la capitale espagnole. L’ancien coach d’Everton prend la relève de Zinédine Zidane qui a démissionné en fin de saison. Et le premier chantier de l’Italien, c’est le mercato. Si personne n’a encore signé pour le Real, cela s’active du côté des départs. Concernant les indésirables du club, Carlo Ancelotti pourrait en retenir un.

Ancelotti veut offrir une seconde chance à Odegaard