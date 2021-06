Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 26 juin 2021 à 22h15 par La rédaction

Après une saison pleine où il aura convaincu tout le monde, Moise Kean souhaite rester à Paris. Everton et le PSG continuent de négocier et le transfert pourrait se boucler à hauteur de 40M€ avec un contrat de 5 ans.

L’été dernier, le PSG s'attachait définitivement les services de Mauro Icardi. Mais avec le départ d’Edinson Cavani, Leonardo devait couvrir ses arrières et recruter obligatoirement un autre attaquant. Le directeur sportif parisien a donc flairé le bon coup en allant chercher le prêt de Moise Kean à Everton. Un an plus tard, Leonardo bataille pour signer officiellement l’attaquant italien. Et il ne semble plus très loin de son objectif…

Les négociations avancent pour un transfert à hauteur de 40M