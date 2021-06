Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche pas l’affaire pour… Moise Kean !

Publié le 25 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

En proie à des difficultés financières alors que le club semble proche de boucler le transfert d’Achraf Hakimi, le PSG aimerait quand même conserver Moise Kean, mais une nouvelle fois sous la forme d’un prêt.

Prêté sans option d’achat par Everton lors du dernier mercato estival, Moise Kean a plus que répondu présent et s’est même relancé après une saison galère chez les Toffees . Avec ses 13 buts en Ligue 1 et ses 3 réalisations en Ligue des champions, l’international italien de 21 ans a apporté sa pierre à l’édifice dans les succès parisiens. Cependant, bien que le principal intéressé ait fait part de sa volonté de rester au PSG, il faudrait toujours que Leonardo parvienne à s’entendre avec Everton pour les modalités d’une nouvelle opération.

Leonardo négocierait toujours pour un prêt