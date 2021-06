Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution trouvée pour Rafael Leao ?

Publié le 26 juin 2021 à 21h15 par A.C.

Pablo Longoria lorgnerait un ancien de Ligue 1, pour densifier le secteur offensif de l’Olympique de Marseille.

Cet été, Pablo Longoria devra régler plusieurs dossiers chauds à l’Olympique de Marseille... et c’est surtout le cas en attaque. Florian Thauvin et Valère Germain sont en effet partis, alors que Dario Benedetto et Arkadiusz Milik pourraient également claquer la porte. Le président de l’OM aurait donc activé la piste Kévin Gameiro, qui est en fin de contrat avec le FC Valence, mais regarderait également du côté de la Serie A, où évolue un ancien buteur de Ligue 1.

Kaio Jorge peut débloquer Leao