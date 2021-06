Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Marcelo a tranché pour son avenir !

Publié le 26 juin 2021 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 26 juin 2021 à 20h01

Un temps considéré comme transférable, Marcelo devrait finalement rester au Real Madrid. Le Brésilien a des grosses ambitions puisqu’il souhaiterait notamment récupérer sa place de titulaire avec le brassard autour du bras.

Une fois le départ de Sergio Ramos acté, le Real Madrid s’est vite penché sur le cas Marcelo. Arrivé au club en 2006, le latéral brésilien n’est plus le joueur qu’il était il y a encore quelques années. Et la concurrence de Ferland Mendy lui a fait mal… Malgré tout, Florentino Pérez lui a réitéré sa confiance et Marcelo devrait bel et bien poursuivre à Madrid.

Marcelo veut récupérer sa place dans le 11