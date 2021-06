Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste à 40M€ activée pour remplacer Marcelo ?

Publié le 19 juin 2021 à 15h00 par La rédaction

Cherchant un nouveau latéral gauche en cas de départ de Marcelo, Carlo Ancelotti aurait jeté son dévolu sur Raphaël Guerreiro. Mais l'opération pourrait très vite devenir compliquée.

En fin de contrat en juin 2022, Marcelo est de plus en plus annoncé sur le départ. Les performances du latéral gauche de 33 ans n’ont pas joué en sa faveur ces dernières saisons, faisant de lui l’un des indésirables de Florentino Pérez. Ainsi, Carlo Ancelotti se serait mis à la recherche du successeur du Brésilien, capable de venir suppléer Ferland Mendy voire prendre la place de titulaire dans le couloir gauche de la défense. Et l’ancien entraîneur d’Everton pourrait très bien aller piocher en Bundesliga.

Carlo Ancelotti veut Raphaël Guerreiro à Madrid