Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Raphaël Varane !

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane serait dans le viseur du PSG en vue du mercato estival. Selon la presse espagnole, le club de la capitale pourrait avoir un gros coup à jouer sur ce dossier. En effet, Carlo Ancelotti n'aurait pas eu de réponse concluante quant à l'avenir de Raphaël Varane lors de ses premières réunions au Real Madrid.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait changer de cap dès cet été. Alors qu'il ne trouverait pas de terrain d'entente financier avec Florentino Pérez, le champion du monde français serait réticent à prolonger et envisagerait même de partir lors du prochain mercato estival. De son côté, le président du Real Madrid serait désormais dos au mur et pourrait être contraint de vendre son numéro 5 cet été pour ne pas le laisser filer gratuitement dans un an. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade, prêt à rafler la mise pour Raphaël Varane dès cet été. Et comme l'a indiqué Marca , Leonardo pourrait voir la voie se dégager pour l'ancien du RC Lens.

Carlo Ancelotti en plein doute pour Raphaël Varane ?