Mercato - PSG : Leonardo doit-il dégainer pour Eduardo Camavinga ?

29 juin 2021

Le PSG serait en quête d’un nouveau milieu de terrain en plus de Georginio Wijnaldum qui a débarqué ces dernières semaines au sein du club de la capitale. Et alors que Leonardo aurait activé plusieurs pistes, l’option Eduardo Camavinga prend de l’ampleur, mais aucune offre n’a été formulée. Le PSG doit-il miser sur le milieu rennais ? C’est notre sondage du jour !

À l’instar du dernier mercato estival avec les arrivées de Danilo Pereira et de Rafael Alcantara, Leonardo semble être bien parti pour une nouvelle fois considérablement renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du PSG aimerait, après l’arrivée de Georginio Wijnaldum, boucler un autre renfort dans ce secteur de jeu. Plusieurs options sembleraient être à l’étude au sein de la direction sportive du PSG dont Paul Pogba, pour qui le président Nasser Al-Khelaïfi se serait déjà entretenu avec son agent Mino Raiola selon RMC Sport , ou encore Saul Niguez, Aurélien Tchouaméni et Manuel Locatelli.

Pas d’offre pour Camavinga