Mercato - PSG : Leonardo est attendu pour Eduardo Camavinga !

Publié le 28 juin 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 28 juin 2021 à 18h35

Alors que le PSG travaillerait sur le transfert d’Eduardo Camavinga, le Stade Rennais a assuré par la voix de son directeur sportif qu’il n’y aurait rien à signaler concernant une offre du Paris Saint-Germain.

Et si le PSG parvenait à recruter Eduardo Camavinga après Georginio Wijnaldum ? À en croire les bruits de couloir, Leonardo ne compterait pas se satisfaire de l’international néerlandais et prévoirait d’attirer un autre milieu de terrain afin de renforcer l’entrejeu de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino. Plusieurs pistes semblent avoir été activées dont celles menant à Manuel Locatelli ou encore Paul Pogba, joueur pour lequel Nasser Al-Khelaïfi se serait récemment entretenu à Nice avec Mino Raiola, agent du champion du monde tricolore. Un autre international français en la personne d’Eduardo Camavinga intéresserait particulièrement le directeur sportif du PSG ainsi que l’ensemble de l’institution parisienne. Le10sport.com vous a révélé le 10 mai dernier qu’en plus d’Arsenal qui faisait alors de Camavinga une piste chaude, le joueur du Stade Rennais fait l’unanimité au PSG. Néanmoins, le club breton ne déposerait pas encore les armes. Toujours selon les informations du 10sport.com divulguées ces derniers jours, Rennes a formulé une offre de prolongation à Camavinga alors que son contrat court jusqu’en juin 2022.

Rennes dévoile la position du clan Camavinga

Et le clan Camavinga a réagi de manière plutôt positive à l’offre du Stade Rennais qui a fait des efforts importants selon nos sources. Néanmoins, la volonté première d’Eduardo Camavinga réside dans le projet sportif et le Français attend de son club qu’il soit intelligent sur le marché des transferts pour accepter de rallonger son aventure. Invité à s’exprimer sur la position de Camavinga sur les rumeurs dont il fait l’objet, Florian Maurice a confié que le joueur ne souhaitait pas quitter son club formateur libre de tout contrat. « Ce qui est sûr c'est qu'Eduardo sera là demain mardi pour la reprise. On reste calme par rapport à sa situation. Je sais qu'il ne souhaite pas, pour le club, partir libre ». Voici le message que le directeur sportif du Stade Rennais a fait passer ce lundi pour TV Rennes . Et dans des propos rapportés par RMC Sport, Maurice n’en est pas resté là.

Pas d’offre du PSG, mais Rennes prépare une arrivée au milieu !