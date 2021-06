Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour la venue de Sergio Ramos ?

Publié le 28 juin 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs annoncés sur les traces de Sergio Ramos, le club de la capitale aurait d’ores et déjà effectué un grand premier pas dans ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos quittera officiellement le Real Madrid à cette date. En effet, aucun accord n’a pu être trouvé entre l’international espagnol et la direction du club de la capitale espagnole malgré de longues négociations. Désormais, toute la question est donc de savoir où est-ce que l’ancien joueur du Séville FC rebondira. Dans cette optique, le nom du PSG est fréquemment avancé, et il se pourrait que Leonardo ait déjà pris une longueur d’avance…

Un accord sous seing privé pour la venue de Sergio Ramos ?