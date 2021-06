Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Samuel Umtiti aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 28 juin 2021 à 18h10 par Th.B.

Pourtant réticent à l’idée de quitter le FC Barcelone, Samuel Umtiti aurait changé son fusil d’épaule alors que l’OM garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation du champion du monde tricolore.

Et si après Konrad de la Fuente pour qui une officialisation se rapprocherait, un autre joueur du FC Barcelone débarquait à l’OM ? Depuis un bon bout de temps, le Barça chercherait à se séparer de son champion du monde Samuel Umtiti qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis sa première blessure au genou survenue dans la foulée du Mondial en Russie en septembre 2018. Et Pablo Longoria pourrait profiter de la volonté du FC Barcelone de se séparer d’Umtiti. Selon Mundo Deportivo , un prêt aurait été validée par l’administration de Joan Laporta.

Umtiti bel et bien ouvert à un départ du Barça !