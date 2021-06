Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Messi fait-il le bon choix en prolongeant au Barça ?

Publié le 28 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Maintenant que Lionel Messi serait sur le point de parapher un nouveau bail au FC Barcelone, la question se pose de savoir si l’international argentin effectue le bon choix en restant au sein de son club de toujours.

C’est un long feuilleton qui devrait trouver son épilogue au cours des prochains jours, si ce n’est des prochaines heures. En effet, après avoir voulu quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi devrait finalement y prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain. Après de longues négociations, le président Joan Laporta élu en mars dernier serait sur le point de boucler le renouvellement du bail de celui qu’on surnomme La Pulga jusqu’au 30 juin 2023. Comme l’a annoncé Fabrizio Romano ce dimanche sur son compte Twitter, seuls quelques détails resteraient à régler et l’optimisme serait de mise entre toutes les parties impliquées. À tel point que l’annonce officielle pourrait être effectuée dès cette semaine, et ce alors qu’un visuel, authentique selon Florent Torchut, annonçant la nouvelle, a fuité sur les réseaux sociaux tout récemment.

Lionel Messi a écouté son coeur, mais a-t-il écouté sa raison ?