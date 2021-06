Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… Le feuilleton Lionel Messi touche à sa fin !

Publié le 27 juin 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 27 juin 2021 à 19h43

Alors que le feuilleton Lionel Messi a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois, celui-ci serait désormais sur le point de se clôturer avec une prolongation de l’international argentin au FC Barcelone.

En fin de contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Lionel Messi a vu son avenir être l’objet de nombreuses spéculations depuis l’été dernier. En effet, à ce moment là, l’international argentin souhaitait quitter son club de toujours, lassé par la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats de l’écurie barcelonaise. Mais retenu par sa direction, le natif de Rosario avait décidé de ne pas aller au clash et d’honorer la dernière année de son contrat en Catalogne. Cependant, élu en mars dernier à la présidence du Barça, Joan Laporta n’avait pas la moindre intention de laisser Lionel Messi s’en aller librement en fin de saison. De ce fait, comme il l’a martelé à plusieurs reprises, il a tout tenté afin de convaincre le sextuple lauréat du Ballon d’Or de renouveler son contrat au FC Barcelone.

La prolongation de Lionel Messi annoncée dès cette semaine ?

Et visiblement, le président de l’écurie catalane serait parvenu à ses fins. Et pour cause, après de longues négociations, la prolongation de contrat de Lionel Messi pourrait être annoncée dès cette semaine ! C’est tout du moins ce qu’annonce Fabrizio Romano, le journaliste italien précisant en outre sur son compte Twitter que les deux parties s’activeraient dans l’optique de régler les derniers détails des clauses du futur bail de l’Argentin. Ainsi, la confiance règnerait maintenant dans le dossier, que ce soit du côté des représentants de Lionel Messi que du FC Barcelone. Une fois tout cela réglé, l’icône du Barça paraphera un contrat de deux années supplémentaires avec le club catalan, soit jusqu’en juin 2023.

Le PSG et Manchester City n’avaient aucune chance !