Mercato - Barcelone : Laporta a pris une énorme décision à contre-coeur pour Griezmann !

Publié le 27 juin 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2024, Antoine Griezmann pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Alors que le Barça est en grande difficulté financière, Joan Laporta envisagerait toujours de vendre son numéro 7, et ce, malgré ses performances de haute volée à l'Euro. Avec les arrivées de Memphis Depay et de Sergio Agüero, le président du Barça estimerait avoir suffisamment de joueurs offensifs et il voudrait absolument faire une économie sur le salaire XXL d'Antoine Griezmann.

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Joan Laporta a déjà frappé très fort sur le marché. Alors que le mercato estival n'a pas encore commencé, le nouveau président du Barça a déjà enregistré 4 signatures : Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal. Le tout, pour la modique somme de 9M€. Les trois premiers joueurs arrivant librement et gratuitement le 1er juillet. Outre les arrivées, Joan Laporta doit également penser aux départs. Alors que son club croule sous les dettes, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le président blaugrana se doit de faire le ménage dans l'effectif de Ronald Koeman pour équilibrer ses caisses. Dans cette optique, Joan Laporta devrait sacrifier l'un des grands noms de son club : Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann toujours sur la sellette ?

Selon les informations de Marca , Antoine Griezmann pourrait quitter le FC Barcelone après seulement deux saisons. Passé à côté de sa première saison, l'international français a retrouvé des couleurs en 2021-2022 sous le maillot blaugrana. Et alors qu'Antoine Griezmann réalise de belles choses à l'Euro avec la France, le FC Barcelone envisagerait toujours de s'en séparer. En grande difficulté sur le plan financier, le Barça penserait donc à se débarrasser d'Antoine Griezmann cet été pour renflouer ses caisses. Dans cette optique, Joan Laporta devrait écouter les offres pour son numéro 7 lors du prochain mercato estival. Comme l'a indiqué Marca , le président du FC Barcelone estimerait qu'il a suffisamment d'attaquants désormais avec les arrivées de Memphis Depay et de Sergio Agüero. Ainsi, il pourrait se permettre de laisser filer Antoine Griezmann. D'autant que le champion du monde français disposerait d'un contrat XXL.

Laporta réclame un gros chèque pour Antoine Griezmann