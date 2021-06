Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça brûle pour Lionel Messi !

Publié le 27 juin 2021 à 18h10 par La rédaction

L’an dernier, Lionel Messi insistait pour quitter le Barça. Une saison plus tard, l’Argentin s’est réconcilié avec son club formateur et serait tout proche de signer sa prolongation de contrat. Et celle-ci pourrait même arriver dès la semaine prochaine.

Après avoir bouclé quatre recrues très rapidement en ce début de mercato estival, Joan Laporta est désormais passé au dossier le plus important de l’été : prolonger Lionel Messi. A quelques jours de la fin de son contrat avec Barcelone, le sextuple lauréat du Ballon d’Or laisse toujours planer le suspense sur son avenir. Mais ces derniers temps, les positions se seraient rapprochées entre les deux parties. Et l’issue devrait plaire aux observateurs du Barça…

La prolongation de contrat de Messi attendue la semaine prochaine !

D’après les informations de Fabrizio Romano, la prolongation de contrat de Leo Messi ne devrait pas tarder. Le Barça et le clan Messi règleraient les derniers détails du contrat et seraient confiants pour annoncer la nouvelle dès la semaine prochaine. Lionel Messi serait alors lié jusqu’en 2023 avec Barcelone. Après Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, Joan Laporta est donc proche de frapper un nouveau gros coup.