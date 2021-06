Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juventus, Chelsea... Pjanic a choisi sa prochaine destination !

Publié le 27 juin 2021 à 16h45 par A.D.

Proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Miralem Pjanic voudrait faire son retour à la Juventus. Toutefois, son souhait ne devrait pas se réaliser cet été.

En grande difficulté lors de sa première saison au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait prendre le large dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'international bosnien a été proposé à la fois au PSG et à Chelsea. Et alors qu'ils n'ont pas refusé l'idée d'un prêt de Miralem Pjanic la saison prochaine, Leonardo et Thomas Tuchel seraient désormais prêts à formuler une offre concrète selon Calciomercato.it . Mais qu'en pense le principal concerné ?

Miralem Pjanic veut retrouver la Juventus, mais...