Mercato - PSG : Cette grande révélation sur le feuilleton Hakimi !

Publié le 27 juin 2021 à 13h45 par A.M.

Tout proche de s'engager avec le PSG, Achraf Hakimi a toujours érigé en priorité un transfert à Paris ce qui a donné un net avantage à Leonardo dans les discussions.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions entre l'Inter et le PSG se sont accélérées ces dernières heures au point qu'un accord soit désormais imminent entre les deux clubs concernant un transfert d'Achraf Hakimi pour environ 70M€. Un joli coup pour le club de la capitale qui s'offre un latéral droit de très haut niveau et qui possède en plus une vraie marge de progression, d'autant plus que Chelsea s'est également montré intéressé par un transfert de l'international marocain.

Le PSG a toujours été en pole pour Hakimi