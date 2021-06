Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche pas Eduardo Camavinga !

Publié le 27 juin 2021 à 18h15 par H.G. mis à jour le 27 juin 2021 à 18h18

Alors que le PSG est intéressé par Eduardo Camavinga, le club de la capitale serait toujours à l’affut sur le dossier.

Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, le Paris Saint-Germain n’a pas terminé ses travaux pour consolider davantage encore son entrejeu. Et pour cause, le club de la capitale ambitionne de recruter un second joueur dans ce secteur et ciblerait dans cette optique les internationaux français que sont Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Le second cité est en fin de contrat le 30 juin 2022, mais le Stade Rennais va tout tenter pour le convaincre de rester comme le10sport.com vous l’a annoncé. Et de son côté, le PSG serait toujours présent en coulisses…

Le PSG attend que le prix d’Eduardo Camavinga diminue