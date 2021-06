Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme très sérieusement pour Lionel Messi !

Publié le 27 juin 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que son contrat au FC Barcelone expirera dans les prochains jours, Lionel Messi serait bel et bien proche de parapher un nouveau bail au sein du club catalan.

C’est peut-être la fin d’un long feuilleton qui pourrait intervenir au cours des jours à venir. En effet, après avoir tenté de quitter son club de toujours l’été dernier, Lionel Messi serait maintenant proche de parapher un nouveau contrat au FC Barcelone jusqu’en 2023, alors que son bail actuel expire le 30 juin prochain. Ce dimanche, Fabrizio Romano a même avancé sur son compte Twitter que le dénouement du dossier pourrait intervenir dès cette semaine, seuls quelques détails restant à régler entre l’international argentin et le Barça. Et cette tendance est plus que jamais en train de se confirmer…

L’accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi se rapproche !