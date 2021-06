Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va devoir trancher pour l’avenir de ce jeune joueur !

Publié le 27 juin 2021 à 19h00 par La rédaction

Avec le possible départ de Neto, un grand débat subsiste en interne pour le poste de doublure de Marc-André Ter Stegen. Joan Laporta devra trancher entre la demande de Ronald Koeman d'un autre gardien expérimenté ou de faire confiance au secrétariat technique en conservant Iñaki Peña.

Le FC Barcelone pourrait bien voir quelques joueurs quitter le club après avoir enregistré quatre recrues avec Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson. De ce fait, Neto serait annoncé sur le départ. Le gardien brésilien n’a été que très peu utilisé depuis son arrivée en Catalogne (18 matchs toutes compétitions confondues en deux saisons). L’ancien de Valence aspirerait à plus de temps de jeu lors du prochain exercice et pourrait donc voir son avenir ailleurs qu’à Barcelone. Par conséquent, la question subsisterait quant à la future doublure de Marc-André Ter Stegen.

Grand débat en interne autour d’Iñaki Peña