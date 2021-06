Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola ne lâche rien face à Laporta !

Publié le 27 juin 2021 à 17h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone semblait intéressé par Aymeric Laporte, Manchester City ne compterait pas se séparer de son international espagnol.

Le Barça veut recruter derrière. Le club catalan est l'un des acteurs les plus actifs du début du mercato. Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero, d'Eric García, et d'Emerson, les Blaugrana ont officialisé la signature de Memphis Depay. Désormais, le chantier prioritaire de Ronald Koeman se trouverait en défense centrale. Si le jeune Eric García vient renforcer ce poste, l'entraîneur néerlandais manquerait de certitude dans l'axe. Samuel Umtiti devrait partir du club, Gerard Piqué semble loin de ses plus belles années, et Clément Lenglet sort d'une saison décevante. Le président du Barça Joan Laporta lorgnerait donc toujours du côté de Manchester City.

Pep Guardiola compte sur Laporte