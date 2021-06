Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Zubizarreta... Villas-Boas règle ses comptes !

Publié le 28 juin 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Quelques mois après son départ de l'OM, André Villas-Boas a été invité à revenir sur son passage sur le banc du club phocéen. Et entre le licenciement d'Andoni Zubizarreta et le comportement de Pablo Longoria, le technicien portugais n'élude aucun sujet. Sans langue de bois, comme à son habitude.

Entre l'OM et André Villas-Boas tout avait bien commencé. Arrivé sur le banc du club phocéen en 2019 pour remplacer Rudi Garcia, le technicien portugais a rapidement obtenu de bons résultats au point de qualifier l'OM en Ligue des Champions grâce à sa deuxième place en Ligue 1. Cependant, les premières tensions sont rapidement arrivées puisque dès le mois de janvier 2020, l'arrivée de Paul Aldridge au sein de la direction marseillaise a créé des problèmes. André Villas-Boas, qui craignait que le Britannique empiète sur le travail d'Andoni Zubizarreta, a rapidement rappelé que si le directeur sportif été poussé dehors, il le suivrait dans la foulée. C'est d'ailleurs ce qui arrive le 15 mai 2020 puisque l'OM décide de se séparer du Basque ce qui pousse André Villas-Boas à demander son départ avant de se rétracter, notamment grâce à ses joueurs, comme il le raconte dans une interview accordée à The Athletic .

Villas-Boas n'a pas digéré