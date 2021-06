Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un autre très gros coup au Barça !

Publié le 28 juin 2021 à 15h15 par A.M.

En quête d'un renfort défensif d'expérience, l'OM semble bien décider à tenter d'obtenir le prêt de Samuel Umtiti, qui n'entre plus dans les plans de Ronald Koeman.

Cet été, Pablo Longoria semble bien décidé à activer ses réseaux pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, le président de l'OM semble bien décidé à aller piocher au FC Barcelone où il entretient d'excellentes relations avec Mateu Alemany, le directeur technique di Barça. C'est ainsi que Konrad de la Fuente va s'engager à l'OM qui s'intéresserait également à Alex Collado. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria souhaiterait également obtenir le prêt de Samuel Umtiti.

Longoria négocierait le prêt de Umtiti