Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va bien boucler un nouveau transfert !

Publié le 28 juin 2021 à 15h10 par A.M.

Très actif sur le marché, l'OM s'apprête à boucler un nouveau transfert avec l'arrivée de Luan Peres en provenance de Santos.

Cet été, Pablo Longoria est bien décidé à frapper très fort. Il faut dire que le président de l'OM souhaite renforcer l'effectif marseillais de façon drastique. Dans cette optique, un accord a été trouvé avec Flamengo pour Gerson tandis que Konrad de la Fuente va également débarquer en provenance du FC Barcelone. Mais c'est loin d'être terminé. En effet, l'OM pourrait enregistrer l'arrivée d'un nouveau joueur dans les prochaines heures en la personne de Luan Peres.

Luan Peres va signer 4 ans à l'OM

En effet, selon les informations de TyC Sports , ce dossier est même quasiment bouclé. Le défenseur de Santos va s'engager pour quatre ans avec l'OM. Le montant de la transaction n'a pas encore filtré, mais il s'agira bien d'un transfert sec, et non d'un prêt. Les derniers détails sont en train d'être réglés entre les deux parties. Reste désormais à savoir si cette arrivée met fin ou non à la possibilité de voir Leonardo Balerdi débarquer de façon définitive à l'OM.