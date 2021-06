Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur le transfert de Camavinga !

Publié le 28 juin 2021 à 17h10 par Th.B.

Bien que le PSG semble être le favori au sujet de la signature d’Eduardo Camavinga, Leonardo n’aurait pas encore dégainé auprès du Stade Rennais à en croire le directeur sportif du club breton.

Alors qu’il avait déjà mis le feu au marché l’été dernier, Eduardo Camavinga avait fait le choix de rester une saison supplémentaire au Stade Rennais. Au micro de Téléfoot La Chaîne courant septembre, le milieu de terrain rennais expliquait avoir pris cette décision relativement vite. À présent, et alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2022, l’international français fait toujours tourner la tête du PSG comme le10sport.com vous l’a souligné le 10 mai dernier.

« Aucune offre n'a été reçue, ni du PSG ni de Manchester United »