Mercato - PSG : Un renfort de poids s’offre à Leonardo pour cet été !

Publié le 28 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG rechercherait toujours un autre milieu de terrain. De quoi faire rêver un certain Eduardo Camavinga…

Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi… Le PSG va réaliser un recrutement incroyable cet été. Et encore, après ces 3 recrues, d’autres devraient suivre. En effet, Leonardo a d’autres envies pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Ainsi, malgré l’arrivée de Wijnaldum, un autre milieu de terrain serait recherché. Qui pourrait alors être l’heureux élu ? De nombreuses pistes sont évoquées pour venir répondre à ce besoin, mais c’est Eduardo Camavinga qui pourrait débarquer. Telle serait en tout cas la volonté du joueur de Rennes.

Camavinga veut le PSG !