Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Camavinga !

Publié le 27 juin 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est intéressé par la perspective de s’attacher les services d’Eduardo Camavinga, le club de la capitale verrait l’un de ses concurrents annoncés ne finalement pas être présent sur le dossier.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre, le PSG n’a pas terminé ses travaux en sein de son milieu de terrain. En effet, le club de la capitale ambitionne de recruter un second joueur dans ce secteur et cible Eduardo Camavinga, en fin de contrat à Rennes le 30 juin 2022 même si les Bretons aimeraient le prolonger comme le10sport.com vous l’a annoncé. Seulement voilà, le PSG n’est pas le seul club à être intéressé puisque des clubs comme Manchester United et Arsenal sont élégamment évoqués comme de possibles points de chute pour l’international français.

Il n’y aurait rien entre Arsenal et Eduardo Camavinga