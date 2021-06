Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Leonardo a identifié son prochain gros coup !

Publié le 27 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Très actif en coulisses, le PSG devrait annoncer dans les prochaines heures l'arrivée de ses deux prochaines recrues : Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Contrairement à l'été, Leonardo ne perd pas de temps pour frapper fort sur le marché. Et ce n'est surement pas terminé.

Après une saison en demi-teinte, le PSG avait bien l'intention de frapper très fort sur le marché afin de renforcer son effectif et ainsi se mettre dans les meilleures dispositions afin de remporter la Ligue des Champions l'année de la Coupe du monde au Qatar. Et QSI a ainsi décidé de rouvrir les vannes afin de densifier l'effectif de Mauricio Pochettino. Leonardo s'est donc très rapidement mis au travail en saisissant les opportunités de marché avec des joueurs en fin de contrat. Dans cette optique, Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool tandis que Gianluigi Donnarumma en fera de même dans les prochaines heures. Le portier italien a paraphé son contrat avec le PSG qui n'a plus qu'à officialiser cette transaction. Mais ce n'est pas tout. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et l'Inter se sont rapprochés d'un accord pour le transfert d'Achraf Hakimi qui devrait avoisiner les 70M€, bonus compris. L'international marocain devrait débarquer à Paris dans les prochaines heures puisque sa visite médicale est prévue lundi d'après L'Equipe .

Correa, le prochain transfert du PSG ?