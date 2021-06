Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Wijnaldum est encore validé !

Publié le 28 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur le recrutement libre de Georginio Wijnaldum, Omar Da Fonseca souligne le joli coup réalisé par le PSG.

Libre de tout contrat, Georginio Wijnaldum s'est engagé avec le PSG en tout début de mercato. Un très joli coup pour le club de la capitale qui s'offre une recrue importante dans un secteur de jeu qui avait besoin d'être densifié. Les prestations du capitaine des Pays-Bas à l'Euro confirment que le PSG a frappé fort comme le souligne Omar Da Fonseca.

«C’est une recrue et surtout un renfort évident pour Paris»