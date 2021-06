Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un choix radical de Longoria est déjà validé !

Publié le 28 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Très actif sur le mercato, Pablo Longoria va très largement chambouler l'effectif de Jorge Sampaoli. Un choix risqué mais indispensable.

Pablo Longoria ne s'en est jamais caché, cet été il souhaite mener une large revue d'effectif. Il faut dire que de nombreux joueurs sont partis et il va falloir les remplacer. Dans cette optique, le président de l'OM a l'intention de recruter une dizaine de joueurs afin de permettre à Jorge Sampaoli d'avoir un tout nouvel effectif avec des éléments qu'il aura choisis et qu'il juge capables de s'acclimater à sa méthode de travail. Une solution risquée, mais inévitable pour Michel Aliaga, le chef des Sports de France 3 Provence-Alpes .

«C'est risqué pour le début de saison, mais c'est indispensable pour l'avenir»