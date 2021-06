Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à sacrifier deux joueurs !

Publié le 28 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival bat déjà son plein au PSG, Leonardo songe désormais à Joaquin Correa de la Lazio Rome. Et pour boucler ce deal, il envisagerait d’inclure Julian Draxler ou Rafinha en contrepartie…

Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum et alors que les recrutements de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi sont déjà bouclés en coulisses, le PSG continue d’avancer sur son recrutement estival ! La presse italienne a annoncé dimanche que Leonardo envisagerait désormais d’attirer Joaquin Correa (26 ans), l’attaquant argentin de la Lazio Rome. Et le directeur sportif du PSG aurait un plan pour faciliter le financement de ce transfert…

Draxler ou Rafinha dans le deal pour Correa

Selon les révélations d’Il Messagero, le PSG envisagerait de proposer 25M€ + l’une de ses joueurs afin de convaincre la Lazio Rome de laisser Correa cet été. Et deux profils auraient déjà été ciblés en interne pour intégrer le deal : Rafinha et Julian Draxler. Reste à savoir si Leonardo cherchera bel et bien à sacrifier l’un de ces deux éléments pour attirer l'attaquant de la Lazio.