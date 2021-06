Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle piste chaude de Longoria mal embarquée ?

Publié le 28 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau gardien capable de venir concurrencer Steve Mandanda puis lui succéder, l’OM semble avoir jeté son dévolu sur Pau Lopez. Mais la concurrence sera rude pour le gardien de l’AS Rome…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM est en quête d’un nouveau gardien sur le marché des transferts. Malgré la prolongation de contrat de Steve Mandanda jusqu’en juin 2024 l’année dernier, l’international français est âgé de 36 ans, et Pablo Longoria cherche à faire venir un numéro 1 bis dès cet été pour ensuite assurer sa succession à l’OM. Le nom de Pau Lopez est revenu avec insistance ces derniers jours, mais le gardien espagnol de l’AS Rome a une grosse cote sur le marché…

L’OM n’est pas seul sur Pau Lopez

Comme l’a révélé Mundo Deportivo, Pau Lopez ne figure pas uniquement sur les tablettes de l’OM puisque le FC Barcelone envisagerait de l’attirer en tant que doublure, et le FC Valence, Grenade ainsi que l’OGC Nice sont également sur le coup selon le média espagnol. Pablo Longoria aura donc du pain sur la planche…