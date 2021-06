Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de gueule sur l’opération Hakimi !

Publié le 28 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble avoir tout bouclé pour le transfert d’Achraf Hakimi, Daniel Riolo estime qu’il s’agit d’un profil largement surpayé par le club de la capitale.

Achraf Hakimi au PSG, ça brûle ! Le10sport.com vous a révélé en exclusivité dès le 18 juin dernier que Leonardo était tout proche d’un accord total avec l’Inter Milan pour le transfert du latéral droit marocain, qui avoisinera les 70M€. L’opération aurait été conclue entre les deux parties ces derniers jours, et Hakimi devrait toucher quant à lui un salaire annuel de 10M€ en débarquant au PSG. Des chiffres qui ne sont en aucun cas justifiés selon Daniel Riolo qui a poussé un coup de gueule sur cette recrue au micro de RMC Sport.

« C’est surpayé, c’est aberrant »