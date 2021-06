Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo menacé par Guardiola dans le dossier Ramos ? La réponse !

Publié le 28 juin 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 28 juin 2021 à 17h33

À l’instar du PSG, Manchester City serait intéressé par la perspective de s’attacher les services de Sergio Ramos dans les prochaines semaines. Seulement voilà, un élément ferait actuellement ne ferait pas pencher la balance en faveur des Citizens…

Alors que son départ du Real Madrid au terme de son contrat a été officialisé il y a quelques jours, toute la question est de savoir où Sergio Ramos rebondira la saison prochaine. En effet, l’international espagnol ne compte clairement pas raccrocher ses crampons dès maintenant et entend trouver une nouvelle équipe de haut niveau. Et cela tombe bien, plusieurs clubs se seraient manifestés dans cette optique, à commencer par le Paris Saint-Germain. À en croire bon nombre d’informations parues dans la presse, le club parisien serait intéressé depuis le mois de janvier dernier et lui aurait transmis une proposition, même si aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les deux parties. Mais pendant ce temps d’autres clubs agiraient en coulisses. Selon ESPN , le Bayern Munich et Manchester City figurerait aussi parmi les prétendants à la signature de Sergio Ramos. Et les Citizens auraient même déjà dégainé une offre concrète.

Sergio Ramos pourrait snober Manchester City pour des raisons familiales