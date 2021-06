Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane pourrait filer entre les doigts de Leonardo !

Publié le 28 juin 2021 à 14h15 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane pourrait changer de club au cours de ce mercato estival.

Alors que Sergio Ramos a d’ores et déjà annoncé son départ, le Real Madrid pourrait également voir Raphaël Varane quitter le club. Il ne reste en effet qu’un an de contrat au Français, qui commencerait à avoir des envies d’ailleurs. Mais les deux défenseurs centraux du Real Madrid pourraient bientôt être réunis... au Paris Saint-Germain ! Si Mauricio Pochettino pousse pour l’arrivée de Sergio Ramos, du côté du PSG on garderait un œil attentif sur la situation de Varane, qui pourrait enfin revenir en France après 10 années passées en Espagne.

Manchester United tente le tout pour le tout