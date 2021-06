Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est l'heure du verdict pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 juin 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. Obnubilé par l'Euro, CR7 aurait décidé de se focaliser sur la compétition et de faire une parenthèse sur sa situation personnelle. Mais maintenant que le Portugal est éliminé, Cristiano Ronaldo peut désormais se poser les bonnes questions et sceller son avenir. Et cela tombe plutôt bien puisque la Juve voudrait une réponse la première semaine de juillet au plus tard.

Mécontent de la saison de la Juventus, qui n'a pas du tout rempli ses objectifs, Cristiano Ronaldo est dans le flou quant à son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le 20 mai, CR7 envisage de plier bagages et de quitter la Juventus cet été. Dans cette optique, ses représentants ont même commencé à préparer le terrain pour son potentiel départ. Informé des envies d'ailleurs de Cristiano Ronaldo, le PSG pourrait profiter de l'aubaine lors du prochain mercato estival. Toutefois, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent régler le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022, avant de se tourner vers une autre star telle que Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Mais dans le cas où ils décidaient de se jeter sur CR7 , le directeur sportif et le président du PSG devraient avoir la voie totalement libre.

Le PSG seul au monde pour Cristiano Ronaldo ?

Selon les dernières informations de Tuttosport , le PSG n'aurait plus aucun rival en ce qui concerne Cristiano Ronaldo. En effet, le club de la capitale serait désormais la seule option de CR7 en cas de départ de la Juventus, et ce, pour la simple et bonne raison que Manchester United et le Real Madrid seraient aujourd'hui hors jeu. Toutefois, le PSG ne peut pas encore exulter car Cristiano Ronaldo n'aurait pas encore scellé son avenir. Comme l'a indiqué Calciomercato.it il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo aurait concentré toute son attention sur l'Euro et aurait décidé de ne pas penser à sa situation avec la Juventus tant que la compétition n'était pas terminée. De son côté, le club emmené par Massimiliano Allegri voudrait connaitre les intentions de CR7 la première semaine de juillet au plus tard. Et l'élimination du Portugal ce dimanche soir arrange bien les affaires turinoises.

Une décision imminente pour Cristiano Ronaldo ?