Mercato - PSG : Le Qatar a un boulevard pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 juin 2021 à 9h45 par A.C.

Il ne reste qu’un an de contrat à Cristiano Ronaldo avec la Juventus et du côté du Paris Saint-Germain, on semble avoir flairé le gros coup.

A Paris, on commence sérieusement à s’inquiéter pour Kylian Mbappé. Le temps passe et l’attaquant ne semble toujours pas avoir donné une réponse claire au Paris Saint-Germain concernant sa prolongation, alors que son actuel contrat se termine en juin 2022. Si les choses n’évoluent pas rapidement un départ pourrait être envisagé, puisque le PSG ne laisser pas Mbappé partir gratuitement dans un an. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens auraient déjà une grosse piste avec Cristiano Ronaldo, qui pourrait également devenir l’une des têtes d’affiche de la promotion du Mondial 2022 au Qatar.

Paris, la seule option pour Cristiano Ronaldo