Mercato - PSG : Sergio Ramos a l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 28 juin 2021 à 16h45 par H.G. mis à jour le 28 juin 2021 à 16h47

Alors qu’il quittera officiellement le Real Madrid le 30 juin, Sergio Ramos serait déjà en possession de trois offres pour poursuivre sa carrière.

Le départ de Sergio Ramos a été officialisé il y a maintenant quelques jours. En effet, aucun accord n’a pu être trouvé entre le Real Madrid et l’international espagnol dans le sens d’une prolongation de son contrat expirant fin juin malgré de longues négociations. Ainsi, toute la question est désormais de savoir où l’international espagnol rebondira cet été. Dans cette otique, le PSG a été annoncé sur ses traces, mais le club de la capitale serait loin d’être le seul positionné…

Le PSG, Manchester City et le Bayern Munich sont passés à l’action !