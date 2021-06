Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Braithwaite a pris une décision pour son avenir !

Publié le 28 juin 2021 à 12h00 par A.D.

Alors qu'il vient de recruter Sergio Agüero et Memphis Depay, Joan Laporta voudrait à tout prix se débarrasser de Martin Braithwaite lors du prochain mercato estival. Avec la sélection danoise actuellement pour disputer l'Euro, le buteur du Barça ne voudrait pas penser à son avenir avant l'issue de la compétition. A ce moment-là, Martin Braithwaite devrait évaluer toutes ses options.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes. Et pourtant, Joan Laporta a déjà frappé très fort sur le marché. En effet, le président du Barça a offert quatre recrues à Ronald Koeman, dont deux attaquants : Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal. Et alors que deux nouveaux joueurs viennent garnir le secteur offensif du FC Barcelone, Joan Laporta envisagerait sérieusement de se séparer de Martin Braithwaite. Toutefois, le buteur norvégien aurait la tête ailleurs pour le moment.

Braithwaite veut attendre la fin de l'Euro pour sceller son avenir