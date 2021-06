Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est tombé pour Braithwaite

Publié le 28 juin 2021 à 1h00 par A.C.

Martin Braithwaite ne devrait vraisemblablement pas faire long feu au FC Barcelone, qu’il a rejoint en février 2020.

Joan Laporta a des gros projets pour le FC Barcelone cet été. De retour à la présidence, il a déjà bouclé plusieurs arrivées sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Et pas des moindres ! Le Barça a en effet accueilli Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Aguero en fin de contrat, récupérant au passage Emerson Royal en versant 9M€ au Real Bétis. Mais désormais, le Barça doit vendre et la liste des possibles partants est très longue...

Le Barça montre la porte de sortie à Braithwaite