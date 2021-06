Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est dans l'impasse avec Philippe Coutinho !

Publié le 28 juin 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souhaite repartir de l’avant dès la saison prochaine, Joan Laporta, revenu à la tête du club il y a quelques mois, semble bloqué dans le dossier Philippe Coutinho. Une affaire qui avance au ralenti à cause du salaire du Brésilien.

Le FC Barcelone s’est déjà activé sur le marché des transferts en ce début de mercato estival. En effet, Joan Laporta lie les paroles aux actes, puisqu’il a déjà fait venir des joueurs comme Sergio Agüero, Memphis Depay ou encore Eric Garcia. Une fois qu’il se sera occupé du cas très urgent de Lionel Messi, le président du FC Barcelone devrait continuer son chantier pour reconstruire l’effectif catalan. Revenir au premier plan européen est un des objectifs du Barça, et pour cela, Joan Laporta veut faire le tri dans son équipe. Si le dossier Philippe Coutinho est l'un des premiers concernés, le FC Barcelone semble bloqué et pourrait ne pas réussir à vendre le Brésilien pour une seule et unique raison.

Le salaire de Coutinho bloque tout