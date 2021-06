Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta face à un énorme casse-tête avec Philippe Coutinho !

Publié le 26 juin 2021 à 12h30 par La rédaction

Après avoir beaucoup recruté au début du mercato, le FC Barcelone veut se débarrasser de ses indésirables. Arrivée au club en 2018, Philippe Coutinho ne s'est jamais imposé au sein de l'effectif catalan. Entre les pépins physiques du Brésilien et son coup financier, le Barça pourrait avoir du mal à se séparer de l'ancien joueur de Liverpool cet été.

Philippe Coutinho pourrait être le point noir de l'été barcelonais. Très actif depuis le début du mercato, le FC Barcelone a enchainé les renforts. Après Sergio Agüero, Eric García et Emerson Royal, le Barça a officiellement recruté Memphis Depay, en fin de contrat à l'OL. Avec trois signatures sans la moindre indemnité de transfert, Joan Laporta s'est parfaitement adapté à la situation économique difficile que traversent les Blaugrana . Désormais, le nouveau président du club catalan aimerait corriger l'un des mauvais coups de son prédécesseur Josep Maria Bartomeu, qui avait casser sa tirelire pour le transfert de Philippe Coutinho. Pour autant, cela risque d'être compliqué pour Laporta.

Coutinho est un gouffre financier

Recruté pour 135M€, Philippe Coutinho n'a jamais répondu aux attentes de Barcelone. Souvent blessé, le Brésilien a toujours eu des difficultés pour retrouver son meilleur niveau connu à Liverpool. Aujourd'hui, le Barça trainerait encore cet achat excessif. Comme le rapporte Goal , les Blaugrana devraient encore verser 69M€ à Liverpool pour le transfert qui date de 2018. De plus, le salaire de Coutinho serait estimé à 8,5M€. Un coup difficile à assumer compte tenu des 14 petites apparitions du Brésilien cette saison. En raison de la crise économique que traverse le club catalan, la situation de Coutinho n'arrangerait en rien les finances barcelonaises. Les dirigeants catalans chercheraient donc un point de chute pour le milieu offensif brésilien, encoure sous contrat jusqu'en 2023 au Barça.

Le prêt comme unique porte de sortie ?